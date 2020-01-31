تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على 5 جثث بعقار تحت الإنشاء في الجيزة
الجمعة 31/يناير/2020 - 03:15 م
ندى حمديطباعة
تجرى مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على 5 عمال متوفين داخل عقار تحت الإنشاء، وأشارت التحريات الأولية إلى أنهم يعملون بالعقار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثث 5 أشخاص بعقار تحت الإنشاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف تفاصيل الواقعة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وبيان سبب الوفاة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثث 5 أشخاص بعقار تحت الإنشاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف تفاصيل الواقعة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وبيان سبب الوفاة، وباشرت النيابة التحقيق.