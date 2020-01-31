تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على 5 جثث بعقار تحت الإنشاء في الجيزة

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على 5 عمال متوفين داخل عقار تحت الإنشاء، وأشارت التحريات الأولية إلى أنهم يعملون بالعقار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثث 5 أشخاص بعقار تحت الإنشاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف تفاصيل الواقعة، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وبيان سبب الوفاة، وباشرت النيابة التحقيق.