رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الطب الوقائي ينفي وجود إصابات بـ«كورونا» بمطار سوهاج

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
قالت الدكتورة غادة محمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، إنهم لم يتلقوا أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمطار سوهاج، مضيفة أن ما تم تداوله عبر صفحات السوشيل ميديا بشأن وجود مصابين غير صحيح.

وأضافت مديرة الطب الوقائي أنه تم الاجتماع بمسئولي الحجر الصحي بمطار سوهاج؛ للتأكد من جاهزية ومدى استعداد الحجر الصحي للكشف على الركاب القادمين من الخارج لمواجهه فيروس كورونا ومنع دخوله المحافظة.

وأوضحت، أنه تم عقد اجتماع موسع مع قيادات المطار برئاسة اللواء طيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي؛ لبحث كيفية مواجهة الفيروس القاتل، وتشديد الإجراءات الوقائية على العاملين بالمطار لتجنب نقل الفيروس في حالة وجود مصابين بين الركاب القادمين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، نفى مصدر مسئول بسلطات مطار سوهاج الدولي، وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا من القادمين بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمطار بالتنسيق مع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وتم اتخاذ إجراءات الوقاية كافة للتعامل مع أي حالات مصابة من خلال الحجر الصحي بالمطار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

منذ يوم

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

للوصول إلى أرضية مشتركة.. «الخشت» يدعو «الطيب» لحوار مفتوح

الصور

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

الأكثر قراءة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

إنفوجراف

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

قبل عام.. بيل جيتس تنبأ بـ «كورونا»

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى