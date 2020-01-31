الطب الوقائي ينفي وجود إصابات بـ«كورونا» بمطار سوهاج

قالت الدكتورة غادة محمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، إنهم لم يتلقوا أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمطار سوهاج، مضيفة أن ما تم تداوله عبر صفحات السوشيل ميديا بشأن وجود مصابين غير صحيح.وأضافت مديرة الطب الوقائي أنه تم الاجتماع بمسئولي الحجر الصحي بمطار سوهاج؛ للتأكد من جاهزية ومدى استعداد الحجر الصحي للكشف على الركاب القادمين من الخارج لمواجهه فيروس كورونا ومنع دخوله المحافظة.وأوضحت، أنه تم عقد اجتماع موسع مع قيادات المطار برئاسة اللواء طيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي؛ لبحث كيفية مواجهة الفيروس القاتل، وتشديد الإجراءات الوقائية على العاملين بالمطار لتجنب نقل الفيروس في حالة وجود مصابين بين الركاب القادمين من مختلف دول العالم.ومن جانبه، نفى مصدر مسئول بسلطات مطار سوهاج الدولي، وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا من القادمين بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمطار بالتنسيق مع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وتم اتخاذ إجراءات الوقاية كافة للتعامل مع أي حالات مصابة من خلال الحجر الصحي بالمطار.