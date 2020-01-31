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حوادث

أمن المنافذ يضبط 243 قضية متنوعة في 24 ساعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – أحذية رياضية – سجائر – جهاز طبى – قطع غيار معدات زراعية جديدة – حديد خردة) حيث بلغت إجمالى القيمة والتعويض ما يزيد علي (مائتان ألف جنيه).

وأثمرت الجهود فى مجال الأمن العام، عن ضبط (24) قضايا (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (822) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (243) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط ( 7 ) قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، حيث تم ضبط (198 قطعة سلاح نارى، بحوزة 175 متهما)، على النحو التالى:- "(24) بندقية آلية، (31) بندقية خرطوش، (14) طبنجة، (129) فرد محلى، (207) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (230) قطعة سلاح أبيض".

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (83017) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: "(376) حكم جناية، (24323) حكم حبس جزئى، (4965) حكم حبس مستأنف، (42174) حكم غرامة، (11179) حكم مخالفة".

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (28) متهما، كونوا (6) تشكيلات عصابية، ارتكبوا (19) حادثا متنوعا، وضبط (227) قضية مخدرات بحوزة (245) متهما، ضُبط خلالها الآتى:"كمية من مخدر البانجو وزنت ( 30،050 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (9،063 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،647 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودرة وزنت (580 جراما)، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جراما)، كمية من مخدر الشابو وزنت (190 جراما)، كمية من مخدر الأيس وزنت (30 جراما)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1،555 كيلو جرام)، (5313) قرص مخدر.

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