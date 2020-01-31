إصابة طفل بـ«كورونا» في ألمانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، إصابة طفل بفيروس كورونا المستجد المنتشر في الصين.ولا تزال السلطات الصحية والمختصة في مختلف دول العالم تتابع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءت اللازمة لمواجهة النسخة الجديدة من فيروس كورونا، الذي انطلق من الصين وانتشر في أكثر من 18 دولة.وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.وأفادت اللجنة، في بيان، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.