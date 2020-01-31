الأمن الاقتصادي يضبط 1176 قضية متنوعة في 24 ساعة

شن قطاع الأمن الاقتصادي حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة كل صور الخروج عن القانون، وحماية الاقتصاد الوطني من العابثين.ونجحت الجهود الأمنية في ضبط 1176 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، فضلًا عن ضبط 1066 قضية تموينية متنوعة ضُبط خلالها "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12082 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.كما أثمرت الجهود عن ضبط 287 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة وحماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية.ونجحت الجهود في ضبط 191 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب فضلًا عن ضبط 3 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة وضبط 6 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية عليها.