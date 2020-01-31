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عالم

سول تعتزم إرسال طائرة ثانية لووهان الصينية لإعادة رعاياها

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:10 م
جريدة الدستور
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تعتزم حكومة كوريا الجنوبية إرسال طائرة مستأجرة ثانية إلى مدينة "ووهان" الصينية لإعادة رعاياها إلى وطنهم.

وأعلنت وزارة الشئون الخارجية لكوريا الجنوبية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- أنه من المتوقع أن تغادر الطائرة المستأجرة المدينة الصينية في وقت مبكر من صباح غد السبت.

ووفقًا لتقديرات حكومة كوريا الجنوبية، فإن نحو 700 كوري جنوبي في مدينة "ووهان" قاموا بالتسجيل للعودة إلى وطنهم، من بينهم 368 مواطنًا تم التمكن من إعادتهم، فيما أُرسل 350 آخرون إلى مرافق الحجر الصحي، بينما يخضع 18 آخرون لاختبارات حيث ظهرت عليهم أعراض الفيروس لدى وصولهم.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، قد أعرب عن قلقه- في وقت سابق اليوم- إزاء التطورات المستمرة لفيروس كورونا.

ونقل متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، هان جونج وو، عن الرئيس مون قوله: "لقد تم الإعلان عن حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، كما أصيبت حالات عن طريق عدوى ثانوية أو من إنسان لإنسان".

وأضاف أن مون قلق بشأن حالات العدوى المحلية لفيروس كورونا، وسيعدل من جدوله من أجل التعامل بصورة مناسبة مع التطورات.

تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي هناك 11 حالة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية.

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