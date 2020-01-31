رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان وراء القرار.. أسرار جديدة لخروج HSBC من تركيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:09 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
طباعة
كشفت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، تفاصيل جديدة عن خروج بنك "إتش إس بي سي" البريطاني من تركيا بعد عمله بها منذ أكثر من 3 عقود.

وقالت الصحيفة إن التخارج من تركيا هو جزء من تدابير أوسع؛ لتخفيض التكاليف في جميع أنحاء العالم، ويعد مغادرة تركيا هو الأبرز.

وتابعت أن بعض التقارير الإعلامية البريطانية، قد أفادت أن السبب وراء التخارج هو التخوفات من تقلبات العملة المحلية خلال الفترة المقبلة وتوقعاتها الاقتصادية السلبية للاقتصاد التركي.

وأضافت، أن عائدات البنك في تركيا تأثرت بشكل واضح من الأزمات الاقتصادية وانهيار الليرة وفقدها ما يقرب من 36% من قيمتها خلال عام 2018، وعدم قدرتها على العودة مرة أخرى في عام 2019 على الرغم من الاستقرار النسبي الهش في أدائها.

وأشارت إلى أنه في تقريره السنوي لعام 2018، أشار البنك إلى ارتفاع خسائر القروض في تركيا، ووفقًا لـ"نيجل رانديل" كبير المحللين في "ميدلي جلوبال أدفيزرس" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، فإن البنك يرغب في تركيز جهوده على الأسواق التي يرى فيها عائدا أكبر.

وتابع: "من المتوقع أن تكون القارة الآسيوية محطة البنك المقبلة، وفقًا لمعدلات النمو السريعة التي شهدتها البلدان الآسيوية مؤخرًا، أما باقي الدول خارج نطاق القارة الآسيوية ستكون ذا أولويات أقل".

وأضافت الصحيفة أن محاولات خروج البنك من تركيا وبيع أصوله ليست وليدة اللحظة ولا بسبب الأزمة الاقتصادية حيث تكرر الأمر قبل 5 سنوات، ولكن البنك فشل في إتمام البيع.

وأشارت إلى أن البنك سوف يصدر القرار الرسمي للخروج من تركيا يوم 18 فبراير.

وكشفت الصحيفة عن سبب آخر للخروج من السوق، حيث تمت تبرئة الرئيس التنفيذي للبنك سليم كيرفانسي من تهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال العام الماضي فقط، بعد إعادة تغريد شريط فيديو "هتلر" في عام 2013 أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال سينول بابوسكو، المحلل المصرفي من جامعة باسكنت في أنقرة، إن مغادرة بنك HSBC من تركيا ستكون خسارة كبيرة للبلاد.

وتابع: "لا أعتقد أن السبب الوحيد قد يكون الخسائر التي تكبدتها خلال عملياتها في تركيا، فخلال العام الماضي، عانى القطاع المصرفي من التدخل المنهجي للسلطة السياسية والرئيس أردوغان، وهذه التدخلات تحدث في بعض الأحيان في شكل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي أو أسعار الفائدة على الودائع والمصالح الائتمانية التي تحددها الحكومة ".

وأضاف: "يتعرض القطاع المصرفي في تركيا لضغوط لتقديم الائتمان، وهذه التدخلات في السوق الحرة تقوض بشكل خطير القطاع المصرفي".

في ديسمبر 2019، باع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حصته البالغة 10% في بورصة إسطنبول بعد تعيين هاكان أتيلا مديرًا للبورصة وهو المدير التنفيذي السابق لبنك خلق بنك، الذي كان مسجونا سابقًا في الولايات المتحدة بسبب التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وكانت خسارة كبيرة لتركيا، حيث استثمر البنك في 300 مشروع في البلاد خلال العقد الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

منذ حوالي 10 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يكلف بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم

منذ حوالي 17 ساعة

في أول تعليق.. مُنقذ ابنته من تحت عجلات القطار يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

الصور

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

الأكثر قراءة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

إنفوجراف

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

قبل عام.. بيل جيتس تنبأ بـ «كورونا»

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى