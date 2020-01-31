أردوغان وراء القرار.. أسرار جديدة لخروج HSBC من تركيا

كشفت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، تفاصيل جديدة عن خروج بنك "إتش إس بي سي" البريطاني من تركيا بعد عمله بها منذ أكثر من 3 عقود.وقالت الصحيفة إن التخارج من تركيا هو جزء من تدابير أوسع؛ لتخفيض التكاليف في جميع أنحاء العالم، ويعد مغادرة تركيا هو الأبرز.وتابعت أن بعض التقارير الإعلامية البريطانية، قد أفادت أن السبب وراء التخارج هو التخوفات من تقلبات العملة المحلية خلال الفترة المقبلة وتوقعاتها الاقتصادية السلبية للاقتصاد التركي.وأضافت، أن عائدات البنك في تركيا تأثرت بشكل واضح من الأزمات الاقتصادية وانهيار الليرة وفقدها ما يقرب من 36% من قيمتها خلال عام 2018، وعدم قدرتها على العودة مرة أخرى في عام 2019 على الرغم من الاستقرار النسبي الهش في أدائها.وأشارت إلى أنه في تقريره السنوي لعام 2018، أشار البنك إلى ارتفاع خسائر القروض في تركيا، ووفقًا لـ"نيجل رانديل" كبير المحللين في "ميدلي جلوبال أدفيزرس" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، فإن البنك يرغب في تركيز جهوده على الأسواق التي يرى فيها عائدا أكبر.وتابع: "من المتوقع أن تكون القارة الآسيوية محطة البنك المقبلة، وفقًا لمعدلات النمو السريعة التي شهدتها البلدان الآسيوية مؤخرًا، أما باقي الدول خارج نطاق القارة الآسيوية ستكون ذا أولويات أقل".وأضافت الصحيفة أن محاولات خروج البنك من تركيا وبيع أصوله ليست وليدة اللحظة ولا بسبب الأزمة الاقتصادية حيث تكرر الأمر قبل 5 سنوات، ولكن البنك فشل في إتمام البيع.وأشارت إلى أن البنك سوف يصدر القرار الرسمي للخروج من تركيا يوم 18 فبراير.وكشفت الصحيفة عن سبب آخر للخروج من السوق، حيث تمت تبرئة الرئيس التنفيذي للبنك سليم كيرفانسي من تهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال العام الماضي فقط، بعد إعادة تغريد شريط فيديو "هتلر" في عام 2013 أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وقال سينول بابوسكو، المحلل المصرفي من جامعة باسكنت في أنقرة، إن مغادرة بنك HSBC من تركيا ستكون خسارة كبيرة للبلاد.وتابع: "لا أعتقد أن السبب الوحيد قد يكون الخسائر التي تكبدتها خلال عملياتها في تركيا، فخلال العام الماضي، عانى القطاع المصرفي من التدخل المنهجي للسلطة السياسية والرئيس أردوغان، وهذه التدخلات تحدث في بعض الأحيان في شكل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي أو أسعار الفائدة على الودائع والمصالح الائتمانية التي تحددها الحكومة ".وأضاف: "يتعرض القطاع المصرفي في تركيا لضغوط لتقديم الائتمان، وهذه التدخلات في السوق الحرة تقوض بشكل خطير القطاع المصرفي".في ديسمبر 2019، باع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حصته البالغة 10% في بورصة إسطنبول بعد تعيين هاكان أتيلا مديرًا للبورصة وهو المدير التنفيذي السابق لبنك خلق بنك، الذي كان مسجونا سابقًا في الولايات المتحدة بسبب التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وكانت خسارة كبيرة لتركيا، حيث استثمر البنك في 300 مشروع في البلاد خلال العقد الماضي.