دار أمجاد: كتب الرعب الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب

حظيت سلسلة كتب الرعب المعروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على إقبال كبير من الزائرين، وخاصة بين الأعمار الشبابية، وفقًا لمسئول جناح دار "أمجاد" بالمعرض.قال مسئول دار "أمجاد" أن الشباب تهافتوا على مجموعات عديدة من الكتب أمثال رحلة مصاصي الدماء، موسوعة ما وراء الطبيعة، وجميعها تصدر عن دار "أمجاد" الدولية للنشر والتوزيع.وأوضح أن بعض الكتب نفذت بالفعل، وأكد أن الدار تسعى طباعتها مرة أخرى لتلبية رغبة الزائرين، ولفت إلى أن بعض الأطفال يجذبهم الغلاف المميز لتلك الكتب.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.