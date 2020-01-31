إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية

قال محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه قد تم التجهيز لبدء حملة إنقاذ المشردين، بمحافظة الشرقية، والتى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، لرعاية المشردين والأهالى بدون مأوى، خلال الأيام المقبلة.وأضاف حجاجى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور".. أنه جار إنشاء أول دار لإيواء المشردين "دار الأمل للمشردين"، والتى من المقرر أن يتم تجهيزها لتستوعب إيواء 150 مشردا.وأوضح أن المديرية تعمل على إنقاذ الفئات المشردة، سواء من الأطفال أو كبار السن، أو الرجال والنساء المتواجدين فى الشوارع دون مأوى أو منزل.