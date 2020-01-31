رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:07 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
طباعة
قال محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنه قد تم التجهيز لبدء حملة إنقاذ المشردين، بمحافظة الشرقية، والتى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية، لرعاية المشردين والأهالى بدون مأوى، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حجاجى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور".. أنه جار إنشاء أول دار لإيواء المشردين "دار الأمل للمشردين"، والتى من المقرر أن يتم تجهيزها لتستوعب إيواء 150 مشردا.

وأوضح أن المديرية تعمل على إنقاذ الفئات المشردة، سواء من الأطفال أو كبار السن، أو الرجال والنساء المتواجدين فى الشوارع دون مأوى أو منزل.
إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية
إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية
إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية
إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية
إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية
إنطلاق حملة لإيواء المشردين بالشرقية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يكلف بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم

منذ حوالي 5 ساعات

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد الشيخ يرد على جمهور الأهلي "الشامت" في إصابته

الصور

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

الأكثر قراءة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

إنفوجراف

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

قبل عام.. بيل جيتس تنبأ بـ «كورونا»

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى