لم تكمل تعليمها.. «إسراء» تحدت إعاقتها وألفت «راضيين بقضاء الله»

طرحت الكاتبة إسراء فتحي- من ذوي الاحتياجات الخاصة- أحدث إصداراتها الأدبية بعنوان "راضيين بقضاء الله"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.قالت "إسراء"، خلال حديثها لـ"الدستور"، إنها تبلغ من العمر 18 عامًا، موضحة أنها مرت بتجربة في حياتها جعلت تؤلف هذا الكتاب، وأشارت إلى أنه يتحدث عن التفاؤل والصبر والرضا بقضاء الله ومحاربة الاكتئاب.وأكدت "إسراء" أنها لم تستكمل تعليمها، وحصلت على الشهادة الإعدادية فقط، نظرًا لظروفها الخاصة، لافتة إلى أنها تمارس حياتها بكرسي متحرك، ورغم ذلك استطاعت أن تحقق حلمها من خلال المشاركة بمعرض الكتاب ككاتبة.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.