تايلاند تؤكد أول حالة انتقال لـ«كورونا» من شخص لآخر

أعلن نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض فى تايلاند تاناراك بيبات، اليوم الجمعة، أن بلاده شهدت أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر، في الوقت الذي رفعت فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 19 حالة، وهو ثاني أعلى عدد بعد الصين.وقال بيبات: "إن أول مريض يصاب بالفيروس داخل تايلاند هو سائق سيارة أجرة تايلاندي، ولم يسبق له أن سافر إلى الصين، ومن المرجح أنه أصيب بالمرض من مسافر مريض جاء من الصين"، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت إيطاليا رفع حالة الطوارئ فى البلاد عقب ظهور أول إصابتين فى البلاد.