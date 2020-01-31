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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسقط: لا إصابات بـ«كورونا» حتى الآن

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:13 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في السلطنة، غير أن وفود أي حالة هو أمر محتمل.

وقالت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- إنها على أتم الاستعداد للرصد والتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النصائح والإرشادات الصادرة عنها ومن منظمة الصحة العالمية، فيما يخص تدابير الوقاية ومكافحة العدوى وعدم السفر إلى الصين والمناطق الموبوءة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين أخذ المعلومة حول أي المستجدات من المصادر الرسمية لوزارة الصحة وعدم الالتفات إلى الشائعات، والتواصل مع مركز الاتصال بوزارة الصحة.

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