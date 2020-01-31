سفير روسيا بلندن: نرغب في توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا

أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الجمعة، أن روسيا ترغب في إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي "بريكست".وقال السفير الروسي لدى لندن، إن روسيا ترغب في إقامة اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا بعد بريكست ومع ذلك، من السابق لأوانه الحديث عن هذا".وأضاف أنه "الآن، بقدر ما نفهم، مهمة أوروبا هي إبقاء لندن في إطار سياستها، بما في ذلك فيما يتعلق بروسيا".ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي اليوم 31 يناير ومع ذلك، لن يتغير أي شيء عمليا حيث ستكون هناك فترة انتقالية حتى ديسمبر المقبل يتفاوض خلالها الطرفان على العلاقات المستقبلية.