40 ألف عامل صيني في الحجر الصحي بإندونيسيا

أعلنت إندونيسيا، اليوم الجمعة، خضوع أكثر من 40 ألف عامل في منطقة صناعية صينية بجزيرة (سولاوسي) للحجر الصحي في تخوف من اندلاع فيروس (كورونا) الذي حصد أرواح الكثيرين في الصين.وذكرت شبكة (فرانس 24) أن المنطقة أعلنت توقف نشاطها في التنقيب عن معدن النيكل، كما أصدرت قرارًا بمنع أي من موظفيها البالغ عددهم أكثر من 43 ألف عامل من الدخول أو الخروج بدون الحصول على إذن مسبق.وأوضحت الشبكة أن ضمن العاملين المفروض عليهم القرار 5 آلاف عامل زائر من الصين.وقال ديدي كورنياوان، المتحدث باسم مجموعة شنغهاي للاستثمار اللائق، التي تمتلك المنطقة الصناعية الصينية، إنه يتم إجراء الفحوصات الطبية للعاملين الصينيين، إلا أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ(كورونا)، مضيفًا أن الشركة أوقفت استقبال أي عاملين أجانب.وأعلنت إندونيسيا، التي لم تسجل بها أي حالة إصابة بـ(كورونا)، اعتزامها إجلاء أكثر من 240 شخصًا من مواطنيها العالقين في الصين خلال الـ 24 ساعة القادمة.يذكر أن إندونيسيا هي مقصد سياحي لأكثر من مليون سائح صيني سنويا، فضلًا عن كونها مقر عمل لآلاف العاملين في المشاريع الاستثمارية الصينية.