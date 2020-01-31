خبير أرصاد: مصر تنفذ مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة

قال جميل جمال عبدالمعطي، مدرس الأرصاد الجوية بكلية الدراسات الإفريقية العليا إن المناخ هو نظام متكامل يؤثر به عدد من العناصر.وأوضح عبدالمعطي، خلال ندوة "الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع لآثار المحتملة للتغير المناخي"، أن الاستجابة للتغيرات المناخية تختلف من مكان لآخر طبقًا للبنية التحتية والاستعداد، والخسائر الاحتمالية هي تأثير انتشار الأمراض، ويأتى التنوع البيولوجي نتيجة تغير درجة الحرارة.وتابع مدرس الأرصاد الجوية، أن مصر تنفذ عددًا من مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان بأسوان، محطة الزعفران ورأس غارب، ما يعود بالنفع على مناخها.