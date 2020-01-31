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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أصغر متحف في معرض الكتاب بجناح هيئة الاستعلامات

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:05 م
جناح هيئة الاستعلامات
جناح هيئة الاستعلامات
إيمان عادل
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عرض جناح الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، أصغر متحف في معرض الكتاب يحوي مخطوطة ضخمة تعود لعام ١٩٢٧ توثق للصحافة منذ عشرينيات القرن الماضي.

تعرض المخطوطة داخل إطار زجاجي أمام الجناح كي يتمكن الزوار من مشاهدتها، وبلغت مساحتها حوالي متر ونص المتر طولا ومترين عرضا.

كما يعرض جناح هيئة الاستعلامات عددا من الكتب النادرة منها كتب سير لعدد من أعلام مصر في مجالات الفلسفة والفن التشكيلي والأدب.

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