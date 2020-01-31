عيد عبدالحليم: قصيدة النثر حاضرة بقوة في المشهد الثقافي

قال الدكتور عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، إن قصيد النثر حاضرة بشدة في المشهد الثقافي الراقي، فلم تعد تلك القصيدة المهمشة.وأضاف خلال مناقشة كتاب"حلم الفراشة"، لحاتم الصقر، أن بعض البلاغيين القدامي كانوا يوجهوا فحول الشعراء في النثر باتباع بحور قوية في المدح والغزل.وقال عيد: كنت أود من حاتم صقر أن يستفيض أكثر في ذكر وسرد الجماعات الشعرية وأثرها علي تطور الشعر بشكل عام والقصيدة النثرية بشكل خاص، في شكل مكثف، ويستعرض أيضًا الجماعات الشعرية المصرية في تطور حركة قصيدة النثر التي تعاني من هجمات عدة.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، تشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.