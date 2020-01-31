استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال بخان يونس

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب متأثرًا بجروحه التى أصيب بها قبل عدة أشهر شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأوضحت المصادر الطبية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الشاب علاء هانى العباسى، (15 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته فى مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق المحافظة قبل عدة أشهر.