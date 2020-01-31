استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال بخان يونس
الجمعة 31/يناير/2020 - 02:01 م
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أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب متأثرًا بجروحه التى أصيب بها قبل عدة أشهر شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الطبية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الشاب علاء هانى العباسى، (15 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته فى مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق المحافظة قبل عدة أشهر.
وأوضحت المصادر الطبية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الشاب علاء هانى العباسى، (15 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مشاركته فى مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق المحافظة قبل عدة أشهر.