أيمن أبوبكر رئيسًا لـ«الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية»

أصدرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا قرارًا بتعيين المهندس أيمن أبو بكر رئيسًا لشركة الإسكندرية للتنمية والاستثمار إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لقانون 159 بدلًا من المهندس ناصر فوزي الرئيس السابق.وتعد شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية إحدى الشركات المهمة التي تضع عليها القابضة للتشييد والتعمير أمالًا في تحقيق أرباح جيدة خلال الفترة القادمة.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.