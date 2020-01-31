30 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى نحو 30 ألف فلسطيني صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن حوالي 30 ألف مصل أدوا الصلاة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، من تفتيش للمواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة قد هاجمت مصلي الفجر في "الأقصى"، وأصابت نحو 10 أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثلاثة آخرين.