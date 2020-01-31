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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لبنان: لا إصابات بـ«كورونا» بين اللبنانيين في ووهان

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:51 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل من قبل مكتبه مع وزارة الخارجية للاطمئنان على أوضاع اللبنانيين الموجودين في إقليم ووهان في الصين، حيث يتفشى فيروس كورونا، والإجراءات التي يتبعونها هناك للحفاظ على سلامتهم.

وأفاد المكتب، في بيان له، بأن الخارجية اتصلت بسفيرة لبنان في الصين، ميليا جبور، التي أكدت أنه لا توجد إصابات بين المواطنين اللبنانيين في إقليم ووهان.

وأوضحت جبور أن عدد اللبنانيين في إقليم ووهان ضئيل والسفارة على تواصل يومي معهم للاطلاع عن كثب على أوضاعهم الصحية، وهي تنسق معهم في حال أرادوا المغادرة، وهي تعمل على تأمين الخروج الآمن لهم، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

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