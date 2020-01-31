محمد شعير: الغيطاني كان يعتبر «حكايات هائمة» عمل عمره

قال الكاتب محمد شعير، إن الراحل جمال الغيطاني، لم يكن يهتم في أثناء فترة العمل معه بتجربة "أخبار الأدب"، أن يأخذ بآراء من حوله في كتاباته، التي كان يكتبها حينها، إلا أنه كان حريصا جدا على أخذ رأينا في "حكايات هائمة"، وكان يرسله لجميع أصدقائه وزملائه، غذ كان يعتبره "عمل عمره"، ويعتبر الجزء الأول منها بمثابة "ألف ليلة وليلة الغيطانية".جاء ذلك خلال ندوة مناقشة رواية "حكايات هائمة" للكاتب الراحل جمال الغيطاني، التي أقيمت منذ قليل، بقاعة ضيف الشرف ضمن فعاليات معرض الكتاب،ويقول الغيطاني عن "حكايات هائمة": "هذه حكايات هائمة في الذاكرة، بعضها ربما تكون له أصول في الواقع، إلا أنه يصعب تحديدها، وبعضها توهم محض، المصادر المذكورة لا أصول لها، ربما فُقدت إلى الأبد، وربما لا توجد إلا في مخيلتي".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.