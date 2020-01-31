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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة لتهريب أدوية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:46 م
أدوية ومستحضرات
أدوية ومستحضرات
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية، ومستحضرات التجميل.

واشتبه أحمد عاطف مأمور تفتيش الركاب المعين علي لجنة الخط الأخضر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين في رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، فى راكب يحمل جواز سفر آسيوي لكثرة سفره وتردده على الدولة.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه، وتبين وجود عدد من الحقن الخاصه بعلاج فيروس الالتهاب الكبدي "B "، مخبأة على جسم الراكب وبتفتيش الحقائب تبين وجود 83 عبوة زيت شعر بين طيات الملابس، وكمية أخرى من الحقن الخاصة لعلاج الالتهاب الكبدي "B "، بإجمالي 147 حقنة فى قاع الشنطة الخاصة به.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات، والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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