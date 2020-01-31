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حوادث

أمن أسيوط يكشف ملابسات سرقة سيارة مستحضرات تجميل

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:45 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه مُحملة بمستحضرات التجميل بأسيوط وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من كلٍ من سائق، وحاصل على دبلوم - مُقيمان بدائرة المركز بأنه أثناء سيرهما بطريق " الفرافرة - دشلوط مُستقلان سيارة نقل وبصحبتهما سائقين لسيارتى نقل مُحملة عليهما كميات من مستحضرات التجميل "مهربة"، اعترضتهما سيارتان يستقلهما مجموعة من الأشخاص بحوزة أحدهم "سلاح نارى"، واستولوا على إحدى السيارات بحمولتها وهربوا، وما قرره قائد تلك السيارة أنه عقب استيلاء الجناة على حمولة السيارة تركوه بالسيارة عقب إشعالهم النيران في كابينتها، وبالانتقال تبين تواجد السيارات الثلاث "إحداها مُعطلة ومُحملة بأدوات تجميل وأخرى بها احتراق بكابينتها".

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 8 أشخاص- لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 من المتهمين، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بقصد السرقة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط بندقية آلية -مسدس - 3 سيارات المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وضبط 30 كارتونة مستحضرات تجميل المستولى عليهم.

كما اعترف المتهمون بأنهم وراء ارتكاب واقعة بلاغ سائق بشركة توريدات، بقيام مجهولين يستقلون سيارة نقل بمحاولة استيقافه أثناء قيادته سيارة نقل مُحملة بـ3 مواتير مياه، 20 كابل كهرباء، 3 لوحات كهربائية، 3 محابس وسيره بطريق "دشلوط - منفلوط" بدائرة المركز، إلا أنه استمر في السير فأطلق أحدهم عيارًا من سلاح ناري "مسدس" كان بحوزته دون إصابات وتمكن من الهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.

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