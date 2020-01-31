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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقرير: «بريكست» يضر العلاقات التجارية بين بريطانيا وتركيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:44 م
بريكست
بريكست
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قال موقع"أحوال" التركي أنه مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي رسميا الجمعة، من المتوقع أن لا تتغير العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وباقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال الفترة الانتقالية إذ ستبقى بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام، إلا ان بعد هذه الفترة قد تواجه تركيا تحديات اقتصادية خطيرة.

وأشار إلى أنه بريطانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا في حجم العلاقات الثنائية التجارية، وفقًا للمعهد الإحصائي التركي (TÜİK)، موضحا أنه رغم أن المسؤولين الأتراك يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية بين لندن وأنقرة، إلا أن علاقة الاتحاد الجمركي التركي مع الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تعقد الأمور.

وأضافت أن الاتحاد الجمركي لتركيا يضع أنقرة في وضع غير مؤات عند التعامل مع بلدان الطرف الثالث التي تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين عليها الالتزام بالسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه عندما يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تقلل من الحواجز التجارية مع أي بلد خارج الاتحاد الأوروبي، سوف ينطبق هذ أيضًا على تركيا.

وتابع: "نظرًا لأن تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تحصل على نفس إمكانية الوصول التفضيلي والامتيازات لصادراتها التي يخرجها الاتحاد الأوروبي من اتفاقيات التجارة الحرة، وحتى ان اختارت تركيا التفاوض حول صفقاتها الخاصة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، فدول الاتحاد لديها حافز ضئيل للتفاوض معها لأنهم يمكنهم الحصول على هذا الوصول التفضيلي السوق التركية من خلال صفقات تجارية مع سوق الاتحاد الأوروبي الأكبر بكثير"

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