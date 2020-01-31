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عالم

دبلوماسى صينى: جهود مكثفة لاحتواء «كورونا» وتأمين ملايين البشر

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:43 م
جريدة الدستور
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أكد وانج كون، سفير الصين وممثلها أمام الأمم المتحدة في فيينا، أن حكومة بلاده تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتأمين سلامة وصحة الملايين من البشر فى الصين وفي كل دول العالم.

وأضاف كون، في لقاء له، اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ لاستعراض تطورات وضع الفيروس في العالم بحضور قيادات أممية في القطاع الصحي وفي قطاع الإعلام والمعلومات، أن هزيمة الفيروس تحتاج إلى تعاون دولي واسع من كل دول العالم، بالإضافة إلى جهود منظمة الصحة العالمية والإعلام الدولي في نشر الوعي بمخاطر المرض دون بث الذعر وبحيادية وموضوعية كبيرة تناسب الظروف الدولية الراهنة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أقل تهديدًا من فيروس سارس الذي انتشر في عام 2003 وتسبب في حالات وفاة مرتفعة تصل إلى 10% من المصابين، بينما حالات الوفاة الحالية لا تتجاوز 2% من إصابات "كورونا المستجد"، لافتًا إلى جهود وزارة الصحة الصينية المكثفة للتوصل إلى علاج فعال ووقف انتشار المرض.

من ناحيته، قال مدير الخدمة الطبية في مركز فيينا الدولى الدكتور ماتياس لادمان، إن الحكومة النمساوية ومقر الأمم المتحدة يقدمان نصائح وإرشادات مستمرة للأفراد لتجنب الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى عدم إمكانية تحديد المدى الزمني لتجاوز هذه الأزمة، ولكن يجب التعامل معها بعيدًا عن حالة الذعر.

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