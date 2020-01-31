يعقوب آدم: جئت من بوركينا فاسو لأجل معرض القاهرة للكتاب

قال يعقوب آدم من بوركينا فاسو، إن هذه ليست المرة الأولي لزيارة معرض الكتاب، مشيرا إلي أنه جاء لزيارة المعرض العام الماضي.وأشاد يعقوب بتنظيم المعرض هذا العام ومكانه، مؤكدا أن المكان مميز، وأنه اشترى كتبا كثيرة لابن القيم، قائلا خلال تصريحاته للدستور: "الكتب في معرض الكتاب كلها قيمة وذات فكر، وأنتظر هذه الفعالية الكبيرة من العام إلي العام".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.