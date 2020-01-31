ضبط مخدرات بـ638 ألف جنيه بالإسماعيلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بحملة أمنية استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية.عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام والأمن الوطنى"، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.تم استهداف عنصرين إجراميين وأمكن ضبط أحدهما وعثر بحوزته على 14 إسطوانة لمخدر الهيروين "بلغ وزنهم ثلاثة كيلو وخمسمائة جرام"- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- 2 ميزان حساس.كما تم استهداف عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية وأمكن ضبط أحدهما وعثر بحوزته على 19 طربة لمخدر الحشيش "بلغ وزنهم 2 كيلو جرام"- 27 قرص مخدر لعقار إكستاسى - حزام طلقات به عدد 14 طلقة خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول.بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما.وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 638 ألفا و500 جنيه تقريبا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.