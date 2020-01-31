رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مخدرات بـ638 ألف جنيه بالإسماعيلية

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
طباعة
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بحملة أمنية استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام والأمن الوطنى"، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

تم استهداف عنصرين إجراميين وأمكن ضبط أحدهما وعثر بحوزته على 14 إسطوانة لمخدر الهيروين "بلغ وزنهم ثلاثة كيلو وخمسمائة جرام"- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- 2 ميزان حساس.

كما تم استهداف عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية وأمكن ضبط أحدهما وعثر بحوزته على 19 طربة لمخدر الحشيش "بلغ وزنهم 2 كيلو جرام"- 27 قرص مخدر لعقار إكستاسى - حزام طلقات به عدد 14 طلقة خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما.

وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 638 ألفا و500 جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

موقع وزارة التربية والتعليم cairogovresults للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ يوم

سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ حوالي 20 ساعة

اكتشاف 10 آلاف تمثال أوباشتى و16 مقبرة و20 تابوت بتونا الجبل (صور)

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

الأكثر قراءة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

إنفوجراف

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى