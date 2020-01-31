«الغد» انتهى من إعداد قوانين الاستحقاقات الانتخابية قريبًا

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب شكل لجنة لإعداد ودراسة مشاريع القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء النواب أو الشيوخ أو المحليات، خاصة أن الحزب سينتهي من تلك القوانين خلال الفترة المقبلة وسيقدمها إلي مجلس النواب عند البدء في مناقشتها، مضيفًا: أن مجلس النواب أعلن أنه سيتم إجراء مناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات في شهر نوفمبر المقبل.وأضاف "موسى"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، الحزب لديه العديد من المقرات في معظم المحافظات تقوم بعمل ندوات تثقيفية وتدريب للشباب، مضيفًا: أن الحزب قام بعمل العديد من البرامج وانتهى منها، وسيقوم بالبدأ في عقد محاضرات غدًا، قائلًا: "الحزب قام بضم العديد من الشخصيات التي لها ثقل سياسي خلال الفترة الأخيرة، وذلك لاستكمال الهيكل التنظيمي للحزب استعدادا للانتخابات المقبلة، فضلًا عن أن الحزب يقوم خلال الفترة الحالية بعمل تنقية للكوادر الشبابية لاختيار الذين سيتم دفعهم في الانتخابات المقبلة".