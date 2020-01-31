ضبط عاطل بـ300 طربة حشيش فى مطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية عاطلًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة العلمين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بمنطقة سيدى عبدالرحمن دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح.وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 37.500 كيلو جرام -مبلغ مالى- هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون و100 ألف جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كل منافذ التهريب.