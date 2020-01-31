«القابضة للتشييد»: أرسلنا ملف «النيل لحليج الأقطان» للجنة الوزارية

قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة درست ملف شركة النيل لحليج الأقطان قبل إرساله للجنة الوزارية، وفق ما طالبت به الجمعية العمومية للشركة في آخر اجتماعتها، ومن المقرر أن تعلن عنه اللجنة بدورها خلال فترة قصيرة.وأكد أبوالعطا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الملف يلقى اهتماما كبيرا في القابضة للتشييد والوزارة من أجل إنهائه تماما وفقا للمصلحة العامة.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.