إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب «كورونا»

أعلنت الحكومة الإيطاليه، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ السريعة بسبب فيروس كورونا، بعد أن إصابة حالتين بفيروس كورونا.وغادرت اليوم، طائرة أرسلتها بريطانيا لإجلاء رعاياها وغيرهم من المواطنين الأجانب من المدينة الصينية وعلى متنها 110 أشخاص بينهم 83 بريطانيًا.ومن المقرر أن تصل إلى بريطانيا حيث سيتم عزل البريطانيين العائدين على متنها لمدة 14 يومًا في منشأة صحية بشمال غرب البلاد.وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى 9692 حالة في البلاد، ووصل عدد المتوفين إلى 213 شخصا متوفيًا.وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج، حيث تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.