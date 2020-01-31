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عالم

مفوضية شئون اللاجئين تعلق عملها فى طرابلس

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:40 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تعلق عملها التشغيلى فى مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، خوفًا على سلامة وحماية الأشخاص فى المنشأة وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع وتردى الوضع الأمنى فى العاصمة.

وفي بيان مطول نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، أوضح رئيس بعثة المفوضية لدي ليبيا جان بول كافاليري، أن تعليق العمل في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس يأتي بعد علمه بأن الاشتباكات بين قوات الوفاق وقوات الجيش، تجرى على بُعد بضعة أمتار من الوحدات التي تؤوي طالبي اللجوء واللاجئين".

وأضاف: "نخشى أن تصبح المنطقة بأكملها هدفًا عسكريًا، مما يعرض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المدنيين للخطر"، مشيرًا إلى أن البعثة بدأت في نقل العشرات من اللاجئين المعرضين للخطر، والذين تم تحديدهم بالفعل لإعادة توطينهم أو إجلائهم إلى مواقع أكثر أمانًا.

وذكر أن المفوضية تقوم أيضًا بتسهيل إجلاء مئات الأشخاص الآخرين إلى المناطق الحضرية، ويشمل ذلك نحو 400 من طالبي اللجوء الذين غادروا مركز احتجاز تاجوراء بعد أن ضربته غارات جوية في يوليو الماضى، بالإضافة إلى نحو 300 طالب لجوء من مركز احتجاز أبوسليم الذين دخلوا GDF في نوفمبر الماضي، بعد أن تم إطلاق سراحهم تلقائيًا من الاحتجاز من قبل السلطات هناك.

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