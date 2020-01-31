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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسعفة بالتضامن: العدوى تنتشر بسهولة بين الأطفال بلا مأوى

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:37 م
رشا رضا
رشا رضا
ياسمين عباس
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قالت رشا رضا، مسعفة بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لإغاثة المشردين والأطفال بلا مأوى، إنها تقوم بتقديم إسعافات أولية وخدمة طبية فورية للأطفال بلا مأوي، بما يجعله يشعر بالأمان لكونه يحصل على خدمة غير معتاد عليها في الشارع، مما يساهم في بناء ثقة بيننا وبين الطفل.

وأضافت رشا رضا، خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بمجرد دخول الطفل للوحدة المتنقلة يتم فحصه لتقديم الإسعافات له حال احتاج لذلك، ونقله للمستشفى حال استدعت حالته ذلك.

وأكدت، أن أكثر الحالات انتشارًا بين الأطفال بلا مأوي هي العدوى، ففي بعض المناطق يتم اكتشاف إصابة معظم الأطفال بخراج أو دمامل بسبب عدم النظافة والتواجد بالشارع.

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