إبداعات الأطفال.. «كيلاس» مجموعة قصصية لطلاب مدرسة «جراند»

يشارك طلاب مدرسة "جراند" للغات في محافظة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال كتاب من تأليفهم بعنوان "كيلاس" ليكونوا أصغر المؤلفين المشاركين في المعرض.وقالت جودي آسر، بمدرسة "جراند" 13 سنة، أنها تشارك في كتاب "كيلاس" بقصة بعنوان "إغلاق"، وأوضحت في تصريحات لـ"الدستور" أن قصتها تتحدث عن الأشخاص الذين يتظاهرون بأشياء غير حقيقتها.وأشارت جولي جورج، 13 سنة، أن قصتها في الكتاب بعنوان "سرداب المدرسة والمنزل المهجور"، وأوضحت أنها تتناول حكاية 3 أصدقاء في المرحلة الإعدادية، ويحبون الاكتشاف، وجدوا مكانا مهجورًا أمام المدرسة، وعند عودتهم للمدرسة عاقبهم المدير.وتابع خالد ناصر، طالب بالمدرسة، أن قصته تتناول حكاية حقيقية عن والدته ورحيل والده، وسافرت الفتاة بطلة القصة، وعاشت حياة جيدة.وأكدت مريم إيهاب، 13 سنة، أنها تشارك بقصتين، الأولى "نهاية العالم" ترصد خلالها مشاهد حول السماء التي تمطر لهبًا يأكل الناس؛ والثانية "طريق العجائب" وهي عن الأشياء الموجودة تحت الأرض.واختتمت حبيبة إبراهيم، 9 سنوات، أنها تشارك بقصتين، الأولى "سرطان للجميلة"، وتحكي عن فتاة جميلة فقدت والدها، وأصيبت بالسرطان وتسبب لها الأمر بحزن شديد، والقصة الثانية "الحارة" والتي تحكي عن تطور شكل الحارة المصرية والأشخاص بها.