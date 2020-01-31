«عمّر بيتك بالصلوات».. رسالة البابا تواضروس للمتزوجين

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نصيحة للأزواج.جاء ذلك خلال رسالة مسجلة أطلقها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، تحت عنوان "عمّر بيتك بالصلوات".قال البابا: "عمّر بيتك بالصلوات، وقراءة الكتاب الكتاب المقدس"، لافتًا إلى "أن الاختلاف غنىٍ والشخص الوحيد الذي يمكنك أن تغيره في الزواج أنت وليس الآخر".وأشار البابا إلى أن الزوجية أبقى من "الوالدية" قائلًا: "اهتمامك بزوجتك قبل أولادك واهتمامك بزوجك قبل أولادك"، مؤكدًا أن الحب هو فن إسعاد الآخر.