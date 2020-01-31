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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أم تستغيث بالصحة والتضامن لعلاج ابنها المصاب بضمور فى المخ

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:29 م
جريدة الدستور
سوزان يونس
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"هما شايفين إنه طفل ميت وأنا شايفة أنه من حقه يتعالج"، هكذا بدأت أم عبدالرحمن حديثها مع "الدستور" بخصوص ابنها (5 سنوات) المصاب بضمور فى المخ.

عبدالرحمن، قاده القدر إلى مستشفى فى السادس من أكتوبر بسبب إصابته بارتفاع فى درجة الحرارة، يصيب الأطفال في سنه، ليخرج منها مصابًا بضمور في المخ وفاقدًا للبصر.

حقنة غير صحيحة ما كان يجب أن يتناولها، حقنه بها طبيب بالمستشفى، أصابته بتسمم فى الدم أدت إلى دخوله فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر، ليفيق منها فاقدًا البصر ومصابًا بضمور فى المخ، هذه الإعاقة التى بدأت معه وهو أقل من عام، حتى الآن.

بعد واقعة مستشفى أكتوبر، حاولت الأم الحصول على حقها من خلال القانون، فى القضية التي حُفظت بسبب عدم استطاعتها توفير محام، لأنها في الوقت ذاته كانت مكلفة بتوفير ثلاث حقن يوميًا للطفل، سعر كل واحدة منها1000  جنيه وبالطبع كانت حياته أهم.

استهلك مرض الطفل فى مرحتله الأولى، أموال الأسرة، لم يبق معهم إلا اليسير الذي لا يمكنهم من مواصلة العلاج، فكان الاتجاه إلى الدولة هو الحل الوحيد، لكنه أخذ مسارًا شاقًا لا ينتهى، ومن ثم لجأت إلى الشريك الآخر في محاولة للوصول إلى حل وهو الإعلام.

لم تستطع الأم المكلومة أخذ حقها، فالجميع اكتفى بإعطائها علبة لبن وعلبة عصير وخمسين جنيهًا، حتى مستشفى أبوالريش طُردت منها بعد أن توجهت لعلاج طفلها فيه.

كل ما تريده الأم الآن، هو دعم من وزارة التضامن، أو الصحة التي طرقت أبوابها من غير أمل، أن ينصت إلى مشكلتها أحد: "هما شايفين إنه طفل ميت وأنا شايفة أنه من حقه يتعالج"، تحتاج الأم إلى حقنتين سعر الواحدة منهم خمسة آلاف جنيه، رفض التأمين الصحي منحها له لأنها تقع تحت بند التجميل، لكنها ضرورية في حالة الطفل من أجل مساعدة لارتخاء أعصابه، فالأمور تزداد سوءًا وتعقيدًا وألمًا في كل مرة تحاول الأم فيها تبديل ملابس الطفل.

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