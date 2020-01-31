رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» فى هونج كونج إلى 12 حالة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:27 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام"، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 12 حالة، خمسة منها من مواطنيها، في حين أن السبعة الآخرين من الصين.

وحثت لام- خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- المواطنين بتوخي الحذر، كما أعلنت عن اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية حتى الثاني من شهر مارس المقبل.

كما حثت لام الطلاب والعاملين في الشركات التي علقت أعمالها على البقاء في منازلهم بهدف تقليل التجمعات، وأعلنت عن فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود.

وقالت لام إن عدد الوافدين من الصين عبر نقاط حدودية مختلفة انخفض بنسبة 91% منذ أسبوعين، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، مثل الفحص على الحدود الدولية.

ودعت لام المواطنين إلى عدم زيارة الصين، محذرة من أن هذا سيزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

سيد أبو ليلة يكتب: كشف غمامة شيخ الأزهر

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن ندى ضحية الختان بأسيوط

منذ حوالي 18 ساعة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

منذ يوم

3 مطالب فى حالة مد مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

image description

أول اكتشاف أثرى فى 2020.. 16 مقبرة تحوى 20 تابوتًا فى المنيا

الأكثر قراءة

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

image description

إجراءات وشروط تنفيذ حكم الرؤية (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى