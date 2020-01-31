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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمد الباز يناقش "سمات التدين الصحيح" بمعرض الكتاب

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:27 م
محمد الباز
محمد الباز
جمال عاشور
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يشارك الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" في ندوة بعنوان "سمات التدين الصحيح"، بقاعة ضيف الشرف، في الثالثة عصرًا، يوم الأحد، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشهد الندوة مشاركة الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الجمهورية.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

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