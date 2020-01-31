اختطاف 7 ناشطين مدنيين وسط بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة، اختطاف 7 مدنيين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن"مجهولين نصبوا الليلة الماضية كمينا في نقطة تفتيش وهمية عند حوض حمرين في محافظة ديالى وقاموا باختطاف7 مدنيين وأن هناك معلومات تفيد بالعثور على جثة أحدهم فيما بدأت القوات الأمنية حملة للبحث عنهم ".وتشهد مناطق عديدة من محافظة ديالى وخاصة المجاورة لمنطقة حمرين نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.