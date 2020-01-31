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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: لن نتردد في دعم أوكرانيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:23 م
بومبيو
بومبيو
هبه محمد
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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تتردد في دعمها لأوكرانيا.

والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الرئيس الأوكراني في كييف، اليوم الجمعة، خلال أول زيارة له إلى هذه الدولة التي تعد في صلب محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الرامية إلى عزله.

زيارة بومبيو كانت مقررة في يناير، وتم إجراؤها بسبب التوترات في الشرق الأوسط، يتوقع أن تؤكد على الدعم الأميركي لأوكرانيا في نزاعها مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، وأيضا في جهودها لاجتثاث الفساد.

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