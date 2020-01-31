تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية بسبب الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية، أكثر من ساعة عن الموعد المقرر لها بجداول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة الدورية على الرحلات، وظروف تشغيل كل رحلة على حدة.وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة شركة طيران فلاي ناس رقم 264 المتجهة إلى مدينة الرياض، تأخرت ساعة، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية رقم 310 المتجهة أيضا إلى الرياض، وكذلك الرحلة رقم 102 المتجهة إلى مدينة بوخارست الرومانية، وذلك لظروف التشغيل والصيانة.وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقًا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار، على الرغم من تقلب الأحوال الجوية.