معهد «الصالحين» يقدم عروضا بجناح الأزهر في معرض الكتاب

افتتح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة، بمجموعة من العروض للأطفال من طلاب معهد الصالحين الأزهري الخاص بالمطرية، في المرحلة الابتدائية.وأكدت أماني خضير مديرة المعهد تصريحات لـ"الدستور" على حرص الطلاب على التواجد في المعرض، وتقديم مجموعة من العروض، وهي "مقرأة"، و"اسم الله"، و"مذكر ومؤنث"، و"يا نور النبي".وأضافت مديرة المعهد حريص طلاب مرحلة رياض الأطفال على التواجد أيضا، وشهدت العروض تفاعلا كبيرا من قبل زوار المعرض.