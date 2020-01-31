نفاد «التفسير الواضح» بجناح حكماء المسلمين في معرض الكتاب

نفدت الكميات المطبوعة من كتاب "التفسير الواضح"، للشيخ محمود محمد يوسف حجازي، من علماء الأزهر الشريف، وتقديم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بجناح مجلس حكماء المسلمين، وفقا لما ذكره مسؤولو الجناح، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.ويحتوي الكتاب على 3 مجلدات في تفسير كتاب الله عزوجل، من تقديم الشيخ الطيب، ويسرد الكتاب مجموعة من القصص القرآنية التي دارت بين الأنبياء وأخوتهم، وتفسير سور القرآن جميعًا.وشهد الإقبال على الكتاب ارتفاعا ملحوظا منذ اليوم الأول للمعرض، وأكد مسؤولو الجناح أن الكتاب صدرت منه طبعتان، ونفدت الاثنين في اليوم التاسع للمعرض.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.