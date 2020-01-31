ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب المارة بالأراضي الزراعية.وتلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من مسئول الأمن الإدارى بإحدى شركات أنابيب البترول، أنه أثناء المرور مع أحد موظفى الشركة على خط أنابيب البترول الخاصة بالشركة والمار بأرض زراعية في دائرة المركز، تلاحظ لهما توقف سيارة نقل بصندوق وبجوارها ثلاثة أشخاص أثناء شروعهم فى سرقة كمية من المواد البترولية من خط الأنابيب، وخلال مشاهدتهم لهما هربوا تاركين السيارة، فيما تبين أن بداخل صندوق السيارة فنطاس به كمية من الوقود بنزين 92 والسيارة متصلة بعدد 2 خرطوم مثبتان بعدد 2 محبس بخط الأنابيب المشار إليه.تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 9 أشخاص- مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة".عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 7 من المتهمين وبحوزتهم «فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار- مسدس صوت- 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - سلاح أبيض "سنجة"»، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين.وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول محل الواقعة، وأن السيارة المضبوطة أحضرها أحدهم الذى يتولى تصريف المسروقات البترولية، وحيازتهم للأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والدراجتين الناريتين لتأمين ومراقبة محل الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.