طلاب إريتريا يوثقون مشاركتهم في معرض الكتاب بعلمهم

تجول عدد من طلاب جامعة الأزهر الوافدين من دولة إريتريا للدراسة، بالعلم الوطني لبلادهم في أرجاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51، موثقين وجودهم بإلتقاط الصور التذكارية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.