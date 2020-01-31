إقبال كبير على جناح هيئة العامة للكتاب

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في الساعات الأولى من اليوم العاشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.وشمل جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب على أعداد كبيرة من الكتب بمختلف الأنواع والمجالات، وكان أكثر ما يجذب الجمهور أن أسعارها مخفضة.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.