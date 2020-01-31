ضبط المتهمين بخطف طفلة ومساومة أهلها في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة بالقاهرة لمساومة أهلها على مبلغ مالى لإطلاق سراحها بمدينة بدر.وكان قسم شرطة بدر التابع لمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم- بغياب نجلته 4 سنوات عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بإحدى المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بذات العقار سكن والد الطفلة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية، وقرر أنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بوالد المجنى عليها وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بمسكنه، فعقد العزم على خطف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إعادتها.وأضاف المتهم المذكور، أنه قام باستدراج الطفلة عقب خروجها من الحضانة وتسليمها للمتهمة الثانية والتى قامت بإخفائها بمسكن شقيقتها الكائن بمحافظة الشرقية، إلا أنه نظرا لتضييق الخناق عليه اتصل هاتفيا بالمتهمة، وطلب منها إطلاق سراح الطفلة وتركها بمكان العثور عليها، وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم المذكور على النحو المشار إليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.