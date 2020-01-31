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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يبحث عن محرض 3 شقيقات على اتهام والدهن بإجبارهن على الدعارة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:12 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الدقهلية: عمرو الحوتى
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها اليوم الجمعة لضبط مسجل خطر لقيامه بتحريض ثلاث فتيات شقيقات من قرية دميرة التابعع لمركز طلخا بتصوير مقطع فيديو لهن وادعاءهن أن والدهن طردهن من المنزل لإجبارهن على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك مقطع فيديو يوضح وجود ثلاث فتيات أكبرهن 18 عاما يروين أن والدتهن في السجن وأن والدهن طردهن من المنزل في البرد لأنه يريد إجبارهن على العمل في الأعمال المنافية للآداب وعندما رفضن طردهن.

وبتشكيل فريق بحث وبتعقب مصدر الفيديو وهوية الفتيات الموجودات به تبين أن الفتيات هن آية” 18 عاما و”ندى” 14 سنة، بالصف الثالث الإعدادي و”عزة” 11 سنة بالصف الخامس الابتدائي وهن شقيقات ويقمن في منزل والدهن بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا ويوجد خلافات دائمة معه.

وبسؤال الفتيات أكدن أن والدهن طردهن من المنزل لخروجهن دون علمه حيث توجد خلافات بينه وبينهن لرغبته في الزواج من أخرى وإقامتها معهن وهن يرفضن فهددهن بالطرد وطلب منهن الإقامة لدى أسرة والدتهن حيث أن الأم والأب منفصلان وتقضي أمهن وتدعى صباح ع 37 سنة عقوبة السجن المؤبد في قضية شروع قتل والدهن، منذ 5 أعوام.

وأضافوا أن أحد أهالي القرية ويدعى “أبو اليزيد” 44 سنة اتفق معهن على تصوير مقطع الفيديو المتداول وادعاء أن والدهن يجبرهن على العمل في الأعمال المنافية للآداب. وادعين أيضًا أنه قام بطردهن، وذلك لإجباره على عدم طردهن أو تهديدهن بالطرد مرة أخرى.

وبتكثيف التحريات تبين أن مصور الفيديو والذي يظهر صوته في مقطع الفيديو المتداول مسجل خطر وسبق حبسه في 6 قضايا مخدرات وجار تكثيف الجهود لضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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