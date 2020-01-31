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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«الفتاوى الطبية».. إصدار جديد لشوقي علام بمعرض الكتاب

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:12 م
الفتاوى الطبية
الفتاوى الطبية
نعمات مدحت
طباعة
يقدم جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتابا جديدا لشريحة الأطباء بعنوان "الفتاوى الطبية" للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

ويحتوي الكتاب على عدد من الفتاوى تتعلق بالتجميل، والتداوي بالقرآن والحجامة، ويتضمن الحكم الشرعي لتشريح الحيوانات بغرض الدراسة، وعمليات الاستنساخ، والتلقيح الصناعي، ونقل الأعضاء والتبرع بها، وتحديد الجنس، وفصل التوأم وغيرها من القضايا المتعلقة بالطب.

ويأتي هذا الإصدار مساهمة من دار الإفتاء في بيان الأحكام الشرعية في عدة قضايا طبية تمس جوانب شتى لحياة الناس بطريقة موجزة شافية لما تتشوق إلي معرفته النفوس، أو لما وقعت الحيرة من أجله.

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